Sie fühlt sich noch richtig jung! Jane Fonda (84) ist eine regelrechte Hollywood-Größe und steht bis heute vor der Kamera. Nicht nur in Filmen und Serien spielte sie eine prägende Rolle. Einen Namen machte sich die zweifache Oscar-Preisträgerin außerdem als Sexsymbol der 70er-Jahre und Fitness-Ikone. Die Aktivistin betonte immer wieder, wie wichtig Fitness sei und setzt sich mit vollem Einsatz auf Demonstrationen ein. Bis heute ist sie für viele Frauen ein Vorbild, aber eine Sache stört sie...

Die "Grace and Frankie"-Protagonistin erzählte im Interview bei CBS Sunday Morning: "Ich bin mir sehr bewusst, dass ich dem Tod näher bin. Und das macht mir eigentlich nicht so viel aus. Was mich stört, ist, dass mein Körper im Grunde nicht mehr meiner ist." Die 84-Jährige führte aus: "Meine Knie sind nicht meine, meine Hüften sind nicht meine, meine Schulter ist nicht meine." Aber sie sei zufrieden, in ihrem Alter noch so aktiv sein zu können.

Jane kann sich jedoch glücklich schätzen: "Ich meine, ich bin fast 85 und lebe und arbeite. Wow! Wen kümmert es, wenn ich meine alten Gelenke nicht mehr habe? Und nicht mehr Ski fahren, Rad fahren oder joggen kann?" Jane fasste zusammen, man könne mit 60 Jahren wirklich alt sein, aber man könne mit 85 auch wirklich jung sein.

Anzeige

Getty Images Jane Fonda bei der Oscar Verleihung 2020

Anzeige

Instagram / janefonda Jane Fonda im April 2020

Anzeige

Getty Images Jane Fonda auf der Fire Drill Friday-Demo in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de