Nicola Peltz Beckham (27) erinnert sich an den wohl schönsten Tag ihres Lebens. Vor etwa zwei Wochen trat die Blondine mit Brooklyn Beckham (23) vor den Traualtar und feierte eine pompöse Hochzeit inklusive Star-Auflauf. Im Netz gewährt die Milliardärstochter immer wieder Einblicke in die Feierlichkeiten. Nun teilte Nicola neue Fotos dieses besonderen Events: Dieses Mal zeigte sie die Vorbereitungen ihres Braut-Looks!

Via Instagram veröffentlichte die 27-Jährige zwei neue Schnappschüsse, die vermutlich an ihrem Hochzeitstag entstanden sind und von ihrer Mama Claudia Heffner Peltz aufgenommen wurden. Darauf ist Nicola beim Styling zu sehen und trägt unter anderem bereits ihren Pony, der von Claudia Schiffer (51) inspiriert wurde. Von der Frisur ist vor allem auch ihre Stylistin selbst begeistert. "Du hattest so recht mit diesem Pony", schwärmte diese in der Kommentarspalte.

Doch nicht nur das Make-up und das Haar, sondern auch das Brautkleid der Beauty war ein echter Hingucker. Die Valentino-Robe hatte sogar ein ganz besonderes Detail. Nicolas Mutter ließ einen Talisman in die Rocklänge einnähen. Dieser wird als "böser Blick" bezeichnet und soll die frisch Vermählte vor negativen Energien und Einflüssen beschützen.

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im September 2021

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz Beckham vor ihrer Hochzeit

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz im Dezember 2021

