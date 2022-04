Kommt jetzt zusammen, was zusammen gehört? Fynn Lukas Kunz und Emilia Würsching lernten sich im Frühling 2021 auf Love Island kennen. Doch mehr als Freundschaft entstand nicht zwischen den beiden. Während sich die Blondine damit schwertat, einen TV-Partner zu finden, bandelte der Influencer mit Greta Engelfried an. Mit der Frankfurterin erreichte Fynn sogar das Finale. Ihr Liebesglück hielt jedoch nicht an. Im September gaben sie ihre Trennung bekannt. Während die Show lief, wünschten sich Fans bereits, dass Fynn anstelle von Greta Emilia wählte. Jetzt haben sie Grund zur Freude: Fynn und Emilia sind ein Paar!

