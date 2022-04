Tanja Szewczenko (44) musste Schlimmes durchstehen. Die Schauspielerin ist glückliche Mutter von drei Kindern, doch der Weg dahin war steinig. Nachdem sie ihre erste Tochter Jona bekam, versuchte sie jahrelang, erneut schwanger zu werden. Insgesamt vier Fehlgeburten musste die einstige Eiskunstläuferin verkraften, bis sie schließlich vergangenes Jahr ihre beiden Zwillingssöhne Leo und Luis auf der Welt begrüßen durfte. Nun blickte Tanja auf die schwere Zeit zurück.

Auf Instagram teilte die Alles was zählt-Darstellerin einen Einblick in ihren Gemütszustand. Erst zwei Jahre liegt ihre letzte Fehlgeburt zurück. "Vor zwei Jahren stand ich an der gleichen Stelle. Zum fünften Mal schwanger, hatte ich die Hoffnung, dass es dieses Mal klappt. Einen Tag später wurde meine Hoffnung zerstört", erinnerte Tanja sich. Obwohl sie bereits Mama einer Tochter war, wollte sie nichts sehnlicher als ein weiteres Kind: "Kinderwunsch kann zermürben und uns seelisch auf die Probe stellen."

Doch wenig später wurde Tanjas Wunsch erfüllt und sie ist nun überglücklich. "Mein Kampf hat sich gelohnt. Egal, wie bitter er zwischenzeitlich war, egal, dass ich Seele und Körper an meine Grenzen gebracht habe, denn am Ende habe ich mehr gewonnen, als ich mir je hätte erträumen können", schrieb sie im Netz.

Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, ihre Kinder und ihr Partner Norman Jeschke

Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im Juni 2021

Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihren Zwillingen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de