Kim Kardashian (41) bezieht Stellung. Dem Keeping up with the Kardashians-Star wurde in der Vergangenheit schon des Öfteren vorgeworfen, seine Figur auf Fotos zu bearbeiten. Erst vor wenigen Wochen waren Kritiker wieder davon überzeugt, dass die Unternehmerin sich mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms ihre Taille ein wenig schmaler geschummelt hätte. Nun erhob man erneut Retusche-Vorwürfe gegen die TV-Bekanntheit – Kim reagierte darauf genervt.

"Kommt schon, Leute! Ernsthaft! Das ist so dumm! Zu behaupten, ich hätte meinen Bauchnabel wegretuschiert?", äußerte die 41-Jährige verärgert in ihrer Instagram-Story. Doch der Medien-Profi nutzte die Gelegenheit, um Werbung für seine Unterwäsche-Marke zu machen. "Unsicherheiten in Bezug auf den Bauchnabel? Warum gehst du nicht zu skims.com, um deinen hängenden Bauchnabel mit einem tollen Paar hoch taillierter Unterwäsche zu kaschieren, wie ich es getan habe?", konterte Kim.

Doch dass die fünffache Mutter hin und wieder auf Photoshop zurückgreift, ist kein Geheimnis. 2019 berichtete Mirror, dass der Reality-TV-Star auf der Suche nach einem Bildbearbeitungsspezialisten gewesen sei. "Kim will jemanden haben, der ihre Fotos natürlich aussehen lässt, aber trotzdem so perfekt wie möglich", plauderte damals ein Insider aus.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

