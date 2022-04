Das Let's Dance-Training fordert René Casselly (25) extrem. Der Zirkusartist und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (33) legen in der Tanzshow Erstaunliches aufs Parkett. Sie ergänzen ihre Tänze mit akrobatischen Höchstleistungen und sorgen Woche für Woche für offene Münder bei den Zuschauern. Was Fans in der Show nicht sehen: Selbst für einen Sportler wie René ist das Training krass. Er dachte schon oftmals daran, seine Grenzen erreicht zu haben.

"Ich denke jeden Tag, dass ich meine Grenzen erreicht habe", meinte René im Interview mit Promiflash. Kathrin baue ihn dann immer wieder auf, sorge dafür, dass er seine Grenzen überschreitet. Der Cousin von Ramon Roselly (28) weiß: Es wird in der Show nicht einfacher. "Die Choreos werden härter, wir müssen zwei bis drei Tänze pro Woche lernen und langsam wird auch die Puste knapper."

"So hart und lange wie bei "Let's Dance" habe ich noch nie in meinem Leben trainiert", gab der 25-Jährige gegenüber Promiflash zu. Doch der Sportler merkt auch, dass er ganz andere Körperregionen als vor der Show trainiert. "Deshalb schwindet leider auch vieles, wie Bizeps, Unterarme, Bauchmuskel", erklärte René.

Kathrin Menzinger und René Casselly, "Let's Dance" 2022

René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

René Casselly, "Let's Dance"-Kandidat 2022

