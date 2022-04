Laura Müller (21) sorgt mal wieder für Aufregung auf OnlyFans! Seit ein paar Monaten ist die Influencerin gemeinsam mit ihrem Mann Michael Wendler (49) auf der Erotikplattform vertreten, wo es freizügige Fotos im Abonnement gibt. Dort hat das Ehepaar sich munter durch verschiedene Strategien probiert. Aktuell bekommt man nur Laura zu sehen – und zwar ganz schön viel von ihr: Auf ihrem neuesten Bild zeigt die 21-Jährige ihre Brüste!

Via OnlyFans veröffentlichte sie dieses heiße Pic: Laura trägt hier ein tief ausgeschnittenes Oberteil, aus dem ihre Brüste oben komplett herausquellen. Ein Herz-Emoji sollte wohl ihren einen Nippel verdecken, doch das Playboy-Model hat ihn nicht ausreichend platziert – ein Teil ihrer Brustwarze ist deutlich zu sehen! Zu dem frechen Foto schrieb sie: "Ich habe für dich ganz besondere Bilder gemacht!" Wer das Pic ohne Emoji sehen will, solle Laura privat mit den Worten "Topless Feuerwerk" anschreiben – und dann vermutlich noch mal ordentlich blechen...

Ihre Instagram-Postings sind da schon weitaus harmloser: Hier postete Laura zuletzt ein Knutschfoto mit Michael. Die Wendlers halten auf dem Bild je ein Butterbier in der Hand – ein Getränk aus dem berühmten Harry Potter-Universum. Vermutlich entstand der Schnappschuss in der "The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade", einer Themenwelt im Universal Studio Park Orlando.

Laura Müller, It-Girl

Laura Müller, Reality-TV-Darstellerin

Laura Müller und Michael Wendler im April 2022

