Daniela Katzenberger (35) ist mit ihrem optischen Erscheinungsbild momentan wohl nicht ganz zufrieden! Die Influencerin bespaßt ihre über 2,1 Millionen Instagram-Follower regelmäßig mit lustigen Clips und Posts – gibt aber auch ehrliche Einblicke in ihr Leben. Auch daraus, dass die Ehefrau von Lucas Cordalis (54) in der Vergangenheit das ein oder andere Mal beim Beauty-Doc nachhelfen ließ, macht sie kein Geheimnis. Eine OP steht bei Dani wohl aber noch auf der To-do-Liste!

In ihrer Instagram-Story klagte Dani über ihre Schlupflider. "Ich habe das Gefühl, meine Augen werden von Jahr zu Jahr kleiner. [...] Seht ihr das, diese Schlapphaut, die da schon so drüberlappt – diese faltige Hodensackhaut", zeigte die Kult-Blondine und gab preis: "Das wäre das Einzige, was ich wirklich noch machen würde irgendwann."

Mit der Operation wolle sie sich aber noch ein bisschen Zeit lassen. "So zwei, drei Jahre gebe ich dem Ganzen noch, dann kann ich so fünf Pfund Haut da wegschneiden lassen", schmunzelte Dani.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2022

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

