In der Germany's next Topmodel-Villa in Los Angeles werden immer mehr Betten frei! Mittlerweile kämpfen nur noch die zehn besten Bewerberinnen um den begehrten Titel. Am Ende kann bekanntlich aber nur eine Teilnehmerin "Germany's next Topmodel" werden. Aus diesem Grund muss auch heute wieder ein Nachwuchsmodel seine Koffer packen und die Heimreise antreten. Aber für welche Kandidatin wird es heute Abend wohl eng? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt...

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 28. April 2022, 16:00 Uhr] bildet sich ein eindeutiges Ergebnis ab: Von insgesamt 3.282 Teilnehmern glauben 1.484, dass Lieselotte Reznicek heute Abend ihre Koffer packen muss – das entspricht 45,2 Prozent aller Votes. Auf dem zweiten Platz landet mit großem Abstand die Kandidatin Anita Schwarz (21): 528 Leser (16,1 Prozent) vermuten, dass Heidi die gelernte Hotelfachfrau heute nach Hause schicken wird. Noëlla Mbomba sehen 357 GNTM-Fans (10,9 Prozent) auf der Abschussliste.

Und welche Kandidatinnen können sich in den Augen der Leser in Sicherheit wähnen? Laut der Umfrage muss sich Luca Lorenz (20) die wenigsten Gedanken um ihren Exit machen – nur 23 Teilnehmer (0,7 Prozent) glauben, dass Heidi sie heute aus der Show wirft. Auch Martina Gleissenebner-Teskey (50) und Vivien Sterk (22) bekamen nur 42 (1,3 Prozent) und 69 (2,1 Prozent) Stimmen.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum mit den besten zehn GNTM-Kandidatinnen

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Instagram / luca.gntm22.official Luca Lorenz, GNTM-Kandidatin 2022

