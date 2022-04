Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) sind nach wie vor in aller Munde. Das ehemalige Paar liefert sich schon lange einen Rosenkrieg, bis der Schauspieler seine Ex wegen Verleumdung verklagte. Der Prozess ist in vollem Gange und bringt immer mal wieder neue Details ans Licht: Das Model soll sich den Fluch der Karibik-Star sogar zurückgewünscht haben. Nun wurde eine schriftliche Entschuldigung von Amber enthüllt!

Wie People berichtete, hat ein enger Vertrauter sowie ehemaliger Talentsucher der 36-Jährigen Textnachrichten vor Gericht geteilt, in denen sie sich indirekt bei Johnny entschuldigt. "Ich weiß nicht, wie oder wo ich anfangen soll […] ich möchte nur, dass er weiß, dass ich ihn liebe und dass es mir leidtut", schrieb sie. Zu dem Zeitpunkt hatte sich die Texanerin wohl gerade von ihrer angeblichen Affäre Elon Musk (50) getrennt.

Der Talentsucher hatte jedenfalls geglaubt, dass sich Amber damals mit Johnny versöhnen wollte: Denn etwa einen Monat später habe sie ihm geschrieben, dass sie ihren Ex vermisse. Als ihre Beziehung mit dem Filmstar noch in vollem Gange war, hatte sie gegenüber diesem wohl auch immer wieder betont, dass sie ohne ihn nicht leben könne. Das erfuhr Just Jared vor wenigen Tagen.

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard bei der Vorführung von "The Danish Girl" 2015

Getty Images Elon Musk, Tesla-Chef

Getty Images Amber Heard, Model

