Sie verstehen sich offenbar blendend! Bei DSDS geht es nun allmählich in die heiße Phase: Nur noch sechs Talente sind übrig, die am Samstag wieder ihre Gesangskünste zum Besten geben – dabei treten sie sogar nicht nur einmal auf: Denn zunächst performen die Kandidaten einen Einzelsong und beweisen sich anschließend noch einmal im Duett. Promiflash hakte nun nach, wie harmonisch es trotz des Konkurrenzkampfes bei den Halbfinalisten zugeht.

Im Interview mit Promiflash verrieten drei der verbliebenen Gesangstalente, dass sie die gemeinsame Zeit in der Show ganz schön zusammengeschweißt habe. "Wir sind täglich in Kontakt [...] es ist wie eine kleine Familie [...] wir ziehen alle an einem Strang", betonte Melissa Turan, während ihre Namensvetterin Melissa Mantzoukis ergänzte, dass sie immer alle gemeinsam ins Studio fahren.

Dass die sechs verbliebenen Hobbysänger stets in Kontakt sind und zusammenhalten, kann auch Dominik Simmen nur bestätigen – derzeit seien sie gemeinsam in einem Hotel untergebracht und würden sich gegenseitig den Rücken stärken. "Im Wesentlichen haben wir ja nur uns und deswegen sind wir auch richtig eng zusammengewachsen", schilderte er.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Melissa Mantzoukis, Kandidatin bei DSDS 2022

Anzeige

Instagram / melekmelosh_ Melissa Turan, Kandidatin bei DSDS 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Dominik Simmen bei DSDS 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de