Das Ehepaar hat sich jetzt wohl professionelle Hilfe gesucht. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung sorgte der Schauspieler Will Smith (53) für einen Skandal, als er dem Moderator Chris Rock (57) auf offener Bühne eine Ohrfeige verpasste. Dieser hatte zuvor einen Witz über die Glatze von Wills Frau Jada Pinkett-Smith (50) gemacht, die an krankheitsbedingten Haarausfall leidet. Der Vorfall hatte hohe Wellen geschlagen. Auch innerhalb der Familie Smith muss das Geschehene nun aufgearbeitet werden.

Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly nun verriet, sollen sich Will und Jada dafür jetzt fachmännischen Beistand geholt haben. "Im Moment sind sie dabei, die Dinge zu klären. Sie haben sich gemeinsam in Therapie begeben und versuchen, das Beste aus einer ziemlich schrecklichen Situation herauszuholen", erklärte der Insider über das weitere Vorhaben des Ehepaars. Um was für eine Therapie es sich dabei genau handle, konnte die Quelle allerdings nicht sagen.

Etwas Ähnliches deutete auch Jada mit ihrem Statement an, welches sie auf Instagram postete. Es sei eine Zeit der Heilung und dafür sei sie da, schrieb die Schauspielerin hier. "In Anbetracht all dessen, was in den letzten Wochen passiert ist, hat sich die Familie Smith auf tiefe Genesung konzentriert", hieß es dort weiter. Die 50-Jährige deutete aber auch an, in ihrer Facebook-Serie "Red Table Talk" das ganze Thema noch mal aufgreifen zu wollen.

Getty Images Chris Rock, Comedian

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett Smith, 2019 in Los Angeles

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett Smith, 2006

