Muss Félix um Hofdame Simone bangen? Bereits in der vergangenen Folge von Bauer sucht Frau International sorgte der Landwirt für Unmut bei seinen Auserwählten. Da es kein fließendes Wasser in seinem Haus in Peru gibt, entschied sich Monika dazu, in einem Hotel zu übernachten. Ihre Konkurrentin Simone blieb jedoch bei ihm. Doch nun hat auch Simone etwas an Félix und den Umständen in seinem Heim auszusetzen.

Während der Kaffeebauer noch friedlich schlief, musste sich die Sächsin selbst auf die Suche nach etwas zu Essen machen. "Da war ich sehr enttäuscht, weil ich dachte, ich war sein Gast. Also ich kann mir auch mein Frühstück selbst machen, aber wenn ich Besuch habe, dann mache ich das natürlich für meine Gäste", verriet die Sächsin. Doch damit nicht genug – im Kühlschrank von Félix waren keine Lebensmittel vorzufinden.

Auch die Ausrede des Landwirts, dass er kein fließendes Wasser habe, kam bei der Hofdame nicht gut an. Simone zweifelt sogar an ihrer Entscheidung, für Félix nach Peru gereist zu sein. "Das Gefühl ist weg, weil ich mir das anders vorgestellt habe. Es ist weg. Keine Ahnung", gestand sie sogar.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / simone_kieb Simone, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL / Edward Bolivar films Félix, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

Anzeige

Instagram / felixcorcueraclermont Félix, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de