Für ihn ist es, als hätten sie sich nie gekannt! In der Love Island-Staffel von 2017 hatten Mike Heiter (29) und Chethrin Schulze (30) während der Show eine turbulente On-off-Beziehung. Trotz vieler Streitereien fanden sie während der Wochen auf der Insel immer wieder zueinander zurück. Die beiden konnten ihre Gefühle dabei nicht im Zaum halten– in der Private Suite ließen sie es ordentlich krachen und hatten sogar Sex im TV. Nun äußert sich Mike anlässlich Chethrins aktueller Teilnahme an der Show Kampf der Realitystars, wie er zu ihr steht.

Gegenüber Promiflash erzählt der Ex-"Love Island"-Kandidat, wie seine Gefühlslage zu ihr ist: "Ich habe gar keinen Bezug zu ihr." Auf die Frage, was passieren würde, wenn die beiden mal aufeinandertreffen würden, stellt er klar: "Sie ist für mich wie eine fremde Person. Ich würde ihr vielleicht alles Gute wünschen im Leben und dass sie glücklich wird." Das Ex-Paar trennte sich damals schon wenige Wochen nach ihrem Liebesabenteuer auf der Insel.

Die zwei Ex-Verflossenen von Mike treffen in der aktuellen Staffel "Kampf der Realitystars" in Thailand aufeinander. Denn auch Elena Miras (30), die Mutter von Mikes Tochter, nimmt an dem Format teil. Dazu, dass die beiden in der Show aufeinandertreffen, äußert Mike im Promiflash-Interview: "Der Cast ist sehr gemischt mit vielen explosiven Charakteren." Er sollte es als Ex der beiden Streithähne ja wissen!

Instagram / mikeheiter Mike Heiter im Februar 2022

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2021

Getty Images Elena Miras und Mike Heiter am Frankfurter Flughafen

