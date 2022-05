Seit wann kennen sich Zac Efron (34) und Vanessa Valladares schon? Gut ein Jahr sollen der Schauspieler und die Australierin sich gedatet haben und es schien wirklich ernst zwischen den beiden zu sein. Zac zog sogar nach Australien, um mehr Zeit mit seiner Flamme verbringen zu können, während Vanessa ihren Job in einem Café kündigte, um jede freie Minute an der Seite ihres Liebsten zu sein. Am Ende hat all das nicht gereicht und die beiden gingen im April 2021 wieder getrennte Wege. Aber haben die beiden sich vielleicht schon viel eher getroffen als angenommen?

Zacs Bekannter, der Radiomoderator Kyle Sandilands (50), bestätigte in seiner Sendung Kyle and Jackie O, dass die beiden sich bereits länger kennen sollen als bisher angenommen. "Sie sind schon viel länger zusammen, als die Leute glauben. Ich weiß nicht, wo sie sich kennengelernt haben. Es läuft schon eine Weile, aber ich weiß nicht genau, wie lange", verriet er live on air.

Dafür könnte auch ein Kommentar unter einem älteren Bild von Vanessa sprechen. Die Userin schrieb dort: "Pass auf dich auf. Gott segne dich und Zac." Das war im März 2018 – also zwei Jahre, bevor sie sich eigentlich erst offiziell vorgestellt wurden. Interessanterweise war Zac im Dezember 2017 – zum Zeitpunkt, als Vanessa das Bild postete – in Australien für die Premiere von "The Greatest Showman". Ein Zufall?

Anzeige

Getty Images Der Moderator Kyle Sandilands, 2010

Anzeige

Getty Images Zac Efron, 2018 in Beverly Hills, Kalifornien

Anzeige

Instagram / _is_ness Das Model Vanessa Valladares

Anzeige

Seid ihr der Meinung, dass Zac Efron und Vanessa Valladares sich bereits viel länger kennen als bisher angenommen? Ja, die Indizien sprechen eindeutig dafür. Na ja, ich denke, das sind einfach nur Zufälle... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de