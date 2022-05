Vor Boris Becker (54) liegt eine harte Zeit! Am Freitag stand für den ehemaligen Tennis-Star fest: Er muss für mindestens 15 Monate ins Gefängnis. Vor einem Londoner Gericht war er wegen Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen worden. Nach dem Urteil ging es für den einstigen Wimbledonsieger direkt hinter Gitter – auch dort dürfte er vielen ein Begriff sein. Ein ehemaliger Häftling hatte deswegen einen gut gemeinten Rat an Boris!

Wie The Sun nun berichtete, soll ein ehemaliger Inhaftierter dem 54-Jährigen zu einer Haarveränderung geraten haben. Denn er sei sich sicher, dass die Tennislegende vielen der Häftlinge bekannt vorkommen dürfte. "Wenn Boris nicht erkannt werden will, muss er sich die Haare färben", soll er gemeint haben. Vermutlich dürfte das auch im Sinne des Ex-Mannes von Lilly Becker (45) sein. Denn im Londoner Wandsworth-Gefängnis, wo Boris seine Haftstrafe absitzt, sind Drogenmissbrauch und Gewalt an der Tagesordnung.

Laut Bild habe der Bau Platz für insgesamt 1.500 Insassen. Darunter befinden sich zahlreiche Schwerverbrecher und auch Mörder. Boris sei laut mehreren Berichten momentan in Trakt E untergebracht, wo er eine Woche lang eine Einweisung als Neuankömmling bekommt.

Getty Images Boris Becker im März 2022 in London

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im April 2022

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker im April 2020

