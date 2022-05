Liegt hier etwa Liebe in der Luft? Die Influencerin Mrs.Marlisa hat mit ihrem Ex Fabio De Pasquale eine Menge Drama durchgemacht. Nach viel Auf und Ab folgte schließlich die Trennung, die der ehemaligen Temptation Island-Kandidatin schwer zu schaffen machte. Doch Marlisa rückte ihr Krönchen wieder zurecht und richtete ihren Blick nach vorne. Bahnt sich vielleicht schon schneller als gedacht ein Happy End für die Reality-TV-Bekanntheit an?

Beim Bildrenntag erschien Marlisa gemeinsam mit Dustin Hoche. Dieser dürfte den meisten aus der vergangenen Are You The One?-Staffel bekannt sein. Promiflash hat nachgefragt, was bei den beiden läuft: "Dazu sage ich jetzt nichts", antwortete Marlisa etwas verlegen und sagte an Dustin gewandt: "Sag du was dazu!" Der Hottie schien auch nicht so recht zu wissen, was er auf die Frage sagen soll. "Das ist ja immer so, essen kann man alles", antwortete er lachend. "Wir sagen mal nichts dazu", antwortete Marlisa schließlich. Manchmal sprechen jedoch auch Taten für sich: Dustin hatte die meiste Zeit liebevoll den Arm um Marlisas Hüfte gelegt.

Dustin wurde vor zwei Monaten noch eine Beziehung mit seiner Show-Kollegin Isabelle Denise nachgesagt. Die beiden sind beim Karneval in Köln zusammen gesehen worden und sollen einem Fan gesagt haben, dass sie zusammen seien. Nun scheint es dem Berliner jedoch eine andere Blondine angetan haben. Glaubt ihr, dass Dustin wirklich mit Marlisa anbandelt? Stimmt ab!

Instagram / dustinho95_ Dustin Hoche, Influencer

Sonstige Die Influencer Mrs.Marlisa und Dustin Hoche

Privat Dustin Hoche und Isabelle Denise, "Are You The One?"-Kandidaten 2022

