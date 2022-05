Khloé Kardashian (37) bekam es mit der Angst zu tun. Der Keeping up with the Kardashians-Star ist es eigentlich gewohnt, über den roten Teppich zu laufen und im Blitzlichtgewitter zu stehen. Regelmäßig wird die Unternehmerin auf Events eingeladen. Doch bei der Met Gala durfte sie in den vergangenen Jahren nicht auftreten – bis jetzt. Wie Khloé nun verriet, habe sie aus Angst vor ihrem ersten Besuch der Gala beinahe einen Herzinfarkt gehabt.

"Sollte ich etwa zugeben, dass ich heute Abend auf dem Teppich fast einen Herzinfarkt bekommen hätte?", erzählte die Reality-TV-Bekanntheit ihren Fans auf Twitter. Die 37-Jährige habe große Angst vor ihrem Auftritt bei der Met Gala gehabt. Gleichzeitig habe Khloé sich aber auch geehrt gefühlt, eine Einladung für die legendäre Veranstaltung bekommen zu haben.

Gemeinsam mit ihren Schwestern Kylie (24) und Kendall Jenner (26) stellte sich die Influencerin am Montag den Fotografen. In einem körperbetonten bodenlangen Kleid in Gold und Schwarz posierte die Mutter einer Tochter für die Kameras und überspielte dabei gekonnt ihre Aufregung.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de