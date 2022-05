Da liegt ein Kribbeln in der Luft. Heute startete der Club der guten Laune. Mit dabei sind unter anderem Stars wie Martin Semmelrogge (66), Julian Stoeckel (35), Vanessa Mariposa (29) und Theresia Fischer (30). In der ersten Folge mussten die Clubbis bereits einige Spiele über sich ergehen lassen. Zwischen zwei der Teilnehmer scheint es bereits gefunkt zu haben: Cora Schumacher (45) und Marc Terenzi (43) kommen sich näher.

Bereits beim ersten Aufeinandertreffen ist Cora sichtlich beeindruckt von dem Sänger. "Da muss ich natürlich direkt hingucken, ist ja ein hübscher Mann", gesteht die ehemalige Rennfahrerin. Später durfte sie sogar mehr als gucken: Als die beiden gemeinsam im Bett liegen, streichelt sie zärtlich seinen Kopf. Die beiden verschwinden sogar für einige Zeit unter der Bettdecke – versteckt vor den Kameras.

Doch so schnell wie die Romanze begonnen hat, scheint sie auch wieder vorbei zu sein. In einem nächtlichen Gespräch macht Marc der Moderatorin klar, dass ihm das zu schnell geht. "Ich möchte befreundet bleiben, ein bisschen langsamer alles angehen. Ich möchte hier nicht so – du weißt, was ich meine", stottert er und weiß nicht so ganz, was er sagen soll. Cora nimmt es gelassen. "Es hat sich in dem Moment richtig angefühlt, aber wir müssen jetzt nicht morgen heiraten", erklärt sie.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1 Cora Schumacher und Marc Terenzi bei "Club der guten Laune"

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi, Sänger

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Fernsehmoderatorin

