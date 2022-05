Nun wird auch sie von Schwangerschaftsgelüsten geplagt. Anne Wünsche (30) wird in wenigen Wochen zum dritten Mal Mutter. Auf die Geburt ihres ersten Sohnes freut sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin schon sehr. Gelüste habe sie seit dem Beginn der Schwangerschaft keine gehabt – doch das ändert sich nun. Wie Anne jetzt verriet, habe sie ein starkes Verlangen nach Mangos.

"Ich dachte wirklich, ich bleibe in dieser Schwangerschaft verschont damit, aber sie sind einfach erst jetzt, in den letzten Wochen, aufgetaucht: Mango!", teilte die 30-Jährige ihren Fans auf Instagram mit. Zudem erzählte sie, dass ihr Verlangen nach der Frucht eine Besonderheit aufweise. "Wir reden nicht von einer normalen Mango, die man sich zurechtschnippeln muss – sondern von der Mango aus einer Plastikschale", fügte die Influencerin hinzu. Diese schmecke ihr nämlich am besten.

In ihren vorherigen beiden Schwangerschaften habe sie hingegen auf andere Lebensmittel Appetit gehabt. "Bei Miley damals war es von Anfang an Spaghetti Bolognese und Zitroneneistee. Bei Juna Nektarinen und rohe Champignons (täglich jeweils eine ganze Packung!)", plauderte die werdende Mutter aus.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2022

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2022 in Berlin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche während ihrer Schwangerschaft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de