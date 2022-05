Blac Chyna (33) ist auf Hilfe angewiesen. Das Model hatte die Kardashians wegen Verleumdung verklagt und damit einen langjährigen Gerichtsprozess verursacht. Die Keeping Up with the Kardashians-Stars hätten die Karriere der Unternehmerin sabotiert und sollten ihr Schadensersatz zahlen. Jetzt ist aber klar: Blac Chyna ist gescheitert – sie hat den Rechtsstreit gegen Kim (41) und Co. verloren. Für eine Revision fehlt ihr offenbar das Geld. Chynas Mutter hat deswegen die Fans um Unterstützung gebeten.

Wie Daily Mail jetzt berichtet, plant Tokyo Toni – die Mutter der 33-Jährigen – eine Berufung möglich zu machen. Um den teuren Prozess finanzieren zu können, hat sie ein Crowdfunding ins Leben gerufen. Die Fans ihrer Tochter sollen in den Geldpool einzahlen und so die umgerechnet 380.000 Euro für eine Weiterführung des Verfahrens aufbringen. Bisher haben sich rund 40 Spender beteiligt – und eine verhältnismäßig kleine Summe von etwa 650 Euro zusammengebracht.

Das Urteil in dem Fall wurde am vergangenen Montag gefällt – laut The Wrap habe das Gericht Chynas Vorwürfe gegen die Familie als "weitgehend unbegründet" betrachtet. Den Kardashians sei demnach keine Schuld am Scheitern der Reality-TV-Serie der US-Amerikanerin nachzuweisen.

Anzeige

Instagram / krisjenner Die Kardashian-Jenner-Frauen, 2021

Anzeige

Getty Images Tokyo Toni und Blac Chyna im November 2019 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Blac Chyna im Februar 2020 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de