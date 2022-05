Ihr Liebesglück sollte nicht von langer Dauer sein! Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro lernten sich bei Are You The One? – Reality Stars in Love kennen. Nach Turteleien und Küssen in der Show dauerte es nicht lange, bis die Reality-TV-Stars ihre Beziehung öffentlich machten. Doch bereits nach wenigen Monaten Beziehung trennte sich das Paar – ein Liebescomeback ist wohl ausgeschlossen! Nach Anschuldigungen und Fremdgehgerüchten eskalierte das Drama auf Social Media. Fans fragen sich heute: Stehen Aurelia und Danilo nach dem Netz-Beef noch in Kontakt?

Promiflash traf Aurelia exklusiv im Rahmen der Berlin Fashion Week auf dem Event Doing the Lit Social Media Shit und hakte nach: Auch Monate später, nach der Trennung gibt es keine Annäherungen! "Da ist kein Kontakt, es ist auch alles öffentlich gesagt", erklärte die ehemalige Love Island-Kandidatin. Dabei betonte Aurelia, dass kein böses Blut zwischen den beiden Reality-TV-Stars fließe. In einer neuen Beziehung ist Aurelia heute allerdings nicht: Seit der "unschönen Trennung", wie die Influencerin selbst sagte, ist Aurelia single: "Ich würde nicht sagen, dass ich derzeit auf der Suche bin." Dabei hob der Reality-Star hervor, dass er sich jetzt erst mal auf sich selbst konzentrieren und wiederfinden möchte. Trotz alledem sei sie für alles offen.

Aber wie sollte Aurelias zukünftiger Traummann aussehen? Promiflash fragte die Influencerin, wie sie den aktuellen Bachelor Dominik Stuckmann (30) findet: "Der Dominik sieht ganz gut aus, aber ist nicht mein Typ", plauderte sie aus.

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

Promiflash Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Bekanntheit

