Lilian de Carvalho Monteiro will sich von den jüngsten Geschehnissen offenbar nicht unterkriegen lassen. Ihr Partner Boris Becker (54) hatte bereits vor einigen Wochen den Prozess wegen Insolvenzverschleppung verloren. Seit Freitag sitzt er mittlerweile in einem Londoner Gefängnis. Nach der Verhandlung schien sich seine Liebste erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen zu haben, doch nun tauchte sie wieder auf: Lilian wurde jetzt erstmals nach dem Urteilsspruch wieder gesichtet...

Paparazzifotos, die Bild vorliegen, zeigen die 33-Jährige am Dienstag in London. Sie soll sich mit einer Freundin getroffen haben, mit der sie angeblich zum Spazierengehen verabredet war. Auf den Schnappschüssen trägt die Risikoanalystin einen dunklen Mantel, Leggings und eine Sonnenbrille. Ihren Look rundete sie mit einer Mütze, einer Tasche und Schuhen von Puma ab. Boris selbst hatte jahrelang mit der Marke zusammengearbeitet. Ob ihre Outfitwahl wohl ein Zufall ist?

Erst vor wenigen Tagen hatte der Filmemacher Chris Atkins klargemacht, was den 54-Jährigen im Wandsworth-Gefängnis erwartet. Der Regisseur musste von 2016 bis 2017 selbst in den Knast – und seine Prognose fiel eher nüchtern aus. "Wenn er Glück hat, sind die Wärter Tennis-Fans und gehen milde mit ihm um. Sicher kennen sie ihn aus den Nachrichten", erzählte er gegenüber Bild und fügte hinzu: "Ansonsten nehmen sie dir jede Würde."

Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro vor dem Gerichtsgebäude in London

Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im April 2022 in London

Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im April 2022 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de