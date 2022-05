Die Luft in der Germany's next Topmodel-Villa wird von Woche zu Woche immer dünner! Von anfangs 31 Kandidatinnen kämpfen inzwischen nur noch die besten acht Nachwuchsmodels um den begehrten Titel: Heidi Klum (48) wird die Siegerin der 17. Staffel im Rahmen des großen Live-Finales am 26. Mai in Köln küren. Aber für welche Teilnehmerin wird es bei GNTM schon heute Abend knapp?

In der 14. Folge der TV-Show wird der Druck auf die Kandidatinnen immer größer: Unter anderem dürfen sich Martina Gleissenebner-Teskey (50) und ihre Tochter Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (18) weiterhin Heidis Challenges stellen. Dabei bekommt das Mama-Tochter-Duo Konkurrenz von der gebürtigen Kongolesin Noëlla Mbomba. Aber auch die Azubine Vivien Sterk (22) gibt ihren Platz in der Castingshow nicht kampflos auf.

Auch die schöne BWL-Studentin Lena Denise Krüger (21) gibt weiterhin ihr Bestes, um ihr großes Ziel zu erreichen. Allerdings macht ihr das Best-Ager-Model Lieselotte Reznicek auch in Folge 14 den Platz strittig. Die Münchnerin Luca Lorenz (20) und die gelernte Hotelfachfrau Anita Schwarz (21) versuchen ebenfalls weiterhin, Heidi von sich zu überzeugen. Jetzt seid ihr gefragt: Welche Kandidatin muss heute Abend wohl ihre Koffer packen? Stimmt ab!

Instagram / martina.gntm22.official Martina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / lou.gntm22.official GNTM-Kandidatin Lou-Anne

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / vivien.gntm22.official Vivien Sterk, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / lena.denise GNTM-Kandidatin Lena

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Instagram / luca.gntm22.official Luca Lorenz, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / anita.gntm22.official Anita Schwarz im März 2022

Was denkt ihr: Für welche Kandidatin wird es heute Abend eng? Anita Luca Lou-Anne Vivien Noëlla Lena Lieselotte Martina Abstimmen Ergebnis anzeigen



