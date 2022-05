Der Konkurrenzdruck bei Germany's next Topmodel wird immer größer – und das führt zu einigen Spannungen innerhalb der Modelvilla! Eigentlich hielten Martina Gleissenebner-Teskey (50) und ihre Mitstreiterin Lieselotte Reznicek im bisherigen Verlauf von Heidi Klums (48) Castingshow stets zusammen: Die Frauen haben sich während der aufregenden Reise ins Herz geschlossen. In der neuen Folge gerieten die beiden GNTM-Ältesten allerdings ordentlich aneinander: Bei Martina und Lieselotte flogen jetzt die Fetzen!

In der 14. Folge der TV-Show stand wieder ein großes Casting an – Lieselotte konnte sich den Job für Emmi Caffè Latte allerdings nicht sichern. Zurück in der Modelvilla begründete die 66-Jährige die Absage damit, dass die Kampagne und die Anforderungen des Castings sowieso nicht zu ihr und ihrem Alter gepasst hätten. Martina platzte daraufhin der Kragen. "Das ist etwas, das wir schon von ihr kennen, dass sie immer irgendwelche Argumente findet", betonte die Österreicherin und regte sich auf: "Sie hat die Chance bekommen, hat sie nicht wahrgenommen und ist letztendlich auch ein bisschen undankbar."

In der Küche konfrontierte Martina Lieselotte dann auch noch im Rahmen eines Vieraugengesprächs. "Für mich ist das undankbar und respektlos", wetterte die 50-Jährige. Lieselotte konnte das nicht auf sich sitzen lassen. "Ich werde langsam sauer", motzte die Berlinerin und wehrte sich: "Diese Auslegung von dir finde ich richtig frech, das ist eine Unterstellung."

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / martina.gntm22.official Martina Gleissenebner-Teskey, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / lieselotte.gntm2022.official Lieselotte, GNTM-Kandidatin 2022

