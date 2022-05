Heidi Klums (48) Entscheidungen bei Germany's next Topmodel werden immer nervenaufreibender! In der vergangenen Woche mussten beispielsweise gleich zwei Fan-Favoritinnen die Show verlassen: Sowohl für Juliana Stürmer als auch für Sophie Dräger ist der Traum vom GNTM-Sieg am Ende der vergangenen Episode geplatzt. Aber welche Kandidatin bekommt wohl heute Abend kein Foto von Heidi? Die Promiflash-Leser haben da schon eine Vorahnung...

Im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage (Stand: 5. Mai, 16:00 Uhr) stimmten die Leser über den bevorstehenden Exit ab: 457 von insgesamt 1.285 Teilnehmern – das entspricht 35,6 Prozent aller Votes – gehen davon aus, dass Lieselotte Reznicek am Ende der neuen Folge ihre Koffer packen muss. Aber auch für Anita Schwarz und Lena Denise Krüger könnte es in Episode 14 eng werden: Die beiden Nachwuchsmodels landen mit 387 (30,1 Prozent) und 246 (19,1 Prozent) Stimmen auf dem zweiten und dritten Platz in der Abstimmung.

Eine Kandidatin muss sich in den Augen der Zuschauer wohl keine Gedanken um ihren Verbleib in der Castingshow machen: Martina Gleissenebner-Teskey belegt mit gerade einmal 18 Stimmen (1,4 Prozent) den letzten Platz in der Exit-Umfrage. Und auch Luca Lorenz, Vivien Sterk, Lou-Anne Gleissenebner-Teskey und Noëlla Mbomba sehen die Fans nicht auf Heidis Abschussliste.

Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Lieselotte, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Martina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

