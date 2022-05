Hat Heidi Klum (48) bei Germany's next Topmodel etwa eine Lieblingskandidatin? Im Moment kämpfen noch acht der ursprünglich 31 Teilnehmerinnen um den begehrten Titel und die Gunst der Chefjurorin. Viele Fans der Show finden Lieselotte Rezniceks Leistung im Vergleich zu ihren Mitstreiterinnen Martina (50), Vivien (22) und Co. am schwächsten – die Modelmama sieht das aber ganz anders: Heidi schwärmte jetzt in den höchsten Tönen von Lieselotte!

In der aktuellen GNTM-Folge machte Heidi ihrem Schützling Lieselotte zahlreiche Komplimente: Nach dem Sprint und dem anschließenden Walk auf dem Sportplatz hatte die Chefjurorin nur schmeichelhafte Worte für die 66-Jährige übrig. "Ich war ja eh schon verliebt in dich – aber heute habe ich mich noch ein Stückchen mehr in dich verliebt", betonte das Topmodel und fügte hinzu: "Auch wenn du 80 oder 90 bist, wirst du immer noch diesen jungen Esprit in dir haben. Das ist das, was ich so an dir liebe."

Heidis Ansprache rührte Lieselotte total – mit so vielen Komplimenten hat die Titelanwärterin wohl nicht gerechnet. "Ich weine gleich vor Freude", brachte die Berlinerin ihre Glücksgefühle zum Ausdruck und scherzte: "Hach, das ist heute zu viel Lob für mich."

ProSieben / Sven Doornkaat Lieselotte Reznicek bei "Germany's next Topmodel"

Getty Images Heidi Klum im April 2022 in Pasadena

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

