Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) liefern sich momentan einen heftigen Rosenkrieg vor Gericht. Der Fluch der Karibik-Darsteller hatte seine Ex-Ehefrau wegen Verleumdung angezeigt und die Schauspielerin bereits schlimmer Gewaltattacken beschuldigt. In diesen Tagen sitzt die Aquaman-Darstellerin im Zeugenstand und beschuldigt auch Johnny, immer wieder handgreiflich geworden zu sein. Einige Internetnutzer haben jedoch so ihre Zweifel an Ambers Anschuldigungen.

Unter Eid gab Amber zu, dass auch sie körperlich auf ihren Ex reagiert hätte, nachdem er sie angeblich missbraucht hatte – ihrer Ansicht nach hätte sie sich jedoch bloß verteidigt. "In diesen Kämpfen habe ich versuch, mich zu wehren. Im Dezember 2014 schlug ich zurück, ich stieß ihn von mir weg und versuchte, seine Hände wegzuschlagen", erklärte die 36-Jährige und fügte hinzu, dass sie Johnny mehrfach verlassen wollte. Einige Internetuser wollen den Aussagen der Texanerin jedoch keinen Glauben schenken!

"Und doch hat sie nur Bilder von zerbrochenem Glas und Wein auf Teppichen, was nicht da war, als die Polizisten auftauchten. Keine Bilder von körperlichen Verletzungen, keine medizinischen Aufzeichnungen", ist einem Facebook-User aufgefallen. "Auf keinen Fall rennt eine professionelle Schauspielerin nicht zum Arzt, wenn sie glaubt, dass ihre Nase gebrochen ist" und "Alles, was sie gesagt hat, ist das Gegenteil von dem, was wir in den Aufnahmen wirklich hören können", waren Kommentare von zwei weiteren Usern.

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2011 in London

Getty Images Schauspielerin Amber Heard

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2015

