Die Geburt rückt immer näher – wie geht es Anne Wünsche (30) inzwischen? Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Karim (33) erwartet die Influencerin ihren ersten Sohn. Aus vorherigen Beziehungen hat sie bereits zwei Töchter. In den vergangenen Monaten ließ sie ihre rund eine Million Follower auf Social Media ausgiebig an ihrer Schwangerschaft teilhaben. In ihrem neuesten Update spricht Anne nun offen über ihre zugelegten Babypfunde und ihre Wünsche für die Entbindung...

Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story wollte ein Abonnent wissen, wie viel sie inzwischen zugenommen hat: "Ich bin jetzt bei plus elf Kilo in der 32. Woche", verriet die Schwangere daraufhin. Das bedeutet, dass sie in rund acht Wochen ihr Baby bekommen wird! Ist Anne schon nervös? "Angst habe ich keine, da ich schon zweimal entbunden habe und weiß, was auf mich zukommt. Beide Mädels kamen ziemlich schnell", betonte die 30-Jährige. Und will sie ihren Babydaddy Karim dann dabeihaben? "Karim wird zu 100 Prozent dabei sein, wenn es nicht gerade eine Sturzgeburt wird und er es nicht mehr pünktlich schafft."

Dürfen ihre Fans sich eigentlich auf einen Livebericht aus dem Kreißsaal freuen? Das geht Anne wohl zu weit, denn sie stellt klar, dass sie in diesem Moment wohl keinen Kopf für Social Media haben werden. Abschließend plauderte die werdende Dreifachmama noch aus, welche Namen sie ihrem Sohn Sávio Elio fast gegeben hätte: "Nelio, Emilio, Alva, Luan oder Nilas."

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche im April 2022 in Berlin

Anne Wünsche, Mai 2022

