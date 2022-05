Wie kommt Anne Wünsches (30) Namenswahl an? Die Influencerin erwartet derzeit ihr drittes Kind. Nach ihren Töchtern Juna und Miley darf sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erstmals auf einen Sohn freuen. Neben dem Geschlecht verriet sie nun auch schon den vollen Namen des Kleinen: Sávio Elio soll er heißen. Doch wie kommt der Name bei den Promiflash-Lesern an?

Im Rahmen einer Promiflash-Umfrage (Stand: 5. Mai, 23:30 Uhr) stimmten die Fans über die Namenswahl der 30-Jährigen ab. Dabei wird deutlich: Die User sind skeptisch. Von insgesamt 1.300 Usern finden bloß 21,8 Prozent (284 Votes) Gefallen an dem Namen Sávio Elio. Den Geschmack der restlichen 78,2 Prozent (1.016 Votes) trifft Anne mit ihrer Entscheidung nicht. Bei einem Großteil der Fans fällt der Name somit durch.

Auch in der Kommentarspalte eines Instagram-Beitrags von Promiflash wird bereits wild diskutiert. "Habe 'Aglio Olio' gelesen", merkte ein Follower an. Ein weiterer kommentierte: "Mir persönlich gefällt er nicht. Muss er aber auch nicht, schließlich ist es ihr Baby. Ich würde mir auch nicht reinreden lassen!"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Miley und Juna

Instagram / anne_wuensche Schwangere Anne Wünsche im April 2022

Instagram / anne_wuensche Die Influencerin Anne Wünsche

