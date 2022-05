Nicole Kidman (54) blickt auf ihre Kindheit zurück. Im Netz hält die gebürtige Australierin ihre Fans regelmäßig über ihren Alltag auf dem Laufenden. So postete die Schauspielerin vor einigen Tagen beispielsweise einen Schnappschuss von den Dreharbeiten ihrer neuen TV-Serie "Expats", auf dem sie allerdings sehr verändert aussah. Zum Muttertag veröffentlichte Nicole nun ein altes Foto von sich und ihrer Mama Janelle Ann.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 54-Jährige nun die Aufnahme, die sie als Baby zeigt. "In Erinnerungen schwelgen", notierte Nicole unter dem Beitrag. Den Angaben der Big Little Lies-Darstellerin zufolge stammt der Schnappschuss mit ihrer "Mumma" aus Hawaii, wo Nicole 1967 geboren wurde. Wann genau das Foto allerdings entstanden ist – das wollte die vierfache Mutter nicht verraten. "Alles Gute zum Muttertag, Mama und an alle Mütter auf der Welt...", schrieb die Filmproduzentin abschließend.

In den Kommentaren zeigten sich die Abonnenten begeistert von dem Foto aus dem Familienalbum. "Ach du meine Güte, bist das du? Du bist einfach nur goldig und deine Mama ist genauso entzückend", schrieb beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu, dass das Bild wirklich wundervoll sei. Auch viele Glückwünsche zum Muttertag sammelten sich unter dem Throwback-Pic.

Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und ihre Mutter Janelle Ann

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman (M.) mit ihrer Mutter Janelle Ann (l.) und ihrer Nichte Lucia Hawley (r.)

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de