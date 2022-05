Für Harry Marcello Laffontien ist der Traum wahr geworden: Der Sänger aus Hiddenhausen hat gestern Abend die 19. Staffel von Deutschland sucht den Superstar gewonnen! Der Sieger kann sich über ein stolzes Preisgeld von 100.000 Euro freuen – und vielleicht auch auf eine steile Karriere als Sänger. Doch der Erfolg kommt natürlich nicht von alleine: Diese Tipps haben ehemalige DSDS-Gewinner jetzt für Harry!

Promiflash traf Severino Seeger (35) vergangene Woche beim Bildrenntag – schon damals war er überzeugt, dass Harry das Ding gewinnen wird! "Er soll bleiben, wie er ist. Er ist ein ganz, ganz toller und liebenswürdiger Mensch. Das ist ein Familienmensch", schwärmte der Sieger der zwölften Staffel. Davin Herbrüggen (23) wiederum rät Harry: "Immer hart weiterarbeiten. Es ist nicht einfach, dieses Show-Business und da zählt wirklich Durchhaltevermögen und immer am Ball zu bleiben." Davin gewann damals Staffel 16.

Daniel Ceylan (36) schaffte es in der elften Staffel ins Finale – und landete am Ende auf dem dritten Platz. Welchen Rat würde er Harry mitgeben? "Auf jeden Fall, Gas zu geben und immer dranzubleiben – Und immer dabei zu bleiben, um musiktechnisch auf dem guten Weg zu sein." Wessen Rat findet ihr am besten? Stimmt ab!

Instagram / severino_official_ Severino Seeger, Sänger

Getty Images Harry Marcello Laffontien bei DSDS

ActionPress Davin Herbrüggen, DSDS-Sieger 2019

Wessen Rat findet ihr am besten? Daniels! Severinos! Davins! Abstimmen Ergebnis anzeigen



