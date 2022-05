Dagi Bee (27) scheint ihr Mama-Dasein in vollen Zügen zu genießen. Vergangenes Jahr im Dezember kam das erste Kind der YouTuberin und ihres Mannes Eugen Kazakov (27) zur Welt. Wie glücklich der kleine Knirps seine Eltern macht, zeigt die Blondine auch immer wieder im Netz. So schwärmte die gebürtige Düsseldorferin Anfang des Monats beispielsweise nur so von der Entwicklung ihres Kindes. Anlässlich ihres allerersten Muttertags widmete Dagi ihrem Sohn Nelio nun einige liebevolle Worte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Influencerin nun einen süßen Schnappschuss des Mutter-Sohn-Duos, auf dem die beiden verträumt miteinander kuscheln. Unter dem Post kam die Fack Ju Göhte 2-Darstellerin dann gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihren kleinen Schatz heraus. "Mein erster Muttertag, dank dir, mein Engel", zeigte sich Dagi beglückt. Auch bei ihren Followern schien die Aufnahme sehr gut anzukommen. So gratulierte der 27-Jährigen beispielsweise eine Vielzahl User zu diesem ganz besonderen Tag im Leben der Neu-Mama, während andere einfach nur ihre Begeisterung über das süße Foto zum Ausdruck brachten.

Auch Eugen richtete am heutigen Ehrentag der Mutter einige liebevolle Worte an seine Frau. "Dein allererster Muttertag und du bist jetzt schon die tollste Mama, die sich Nelio nur vorstellen kann", begann der 27-Jährige in seiner Story zu erzählen. Für seine Kinder habe er sich keine bessere Mama als Dagi wünschen können.

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Mann Eugen Kazakov und ihrem Sohn Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio

