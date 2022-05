Der guten alten Zeiten zuliebe? In der vergangenen Woche stand das alljährliche Mega-Event der Stars an: die Met Gala. Ein Anlass, zu dem die Hollywood-Berühmtheiten mit ihren glamourösen Looks um die Wette strahlen. Da kann es durchaus mal passieren, dass man auch auf seinen Ex-Partner trifft. So waren auch Camila Cabello (25) und Shawn Mendes (23) beide auf der Gala und trafen sogar aufeinander.

Die beiden Señorita-Interpreten trennten sich Ende 2021 nach zwei gemeinsamen Jahren. Ein Insider verriet nun gegenüber HollywoodLife, dass sich das Ex-Pärchen auf der Met Gala begegnet sei, ihr Aufeinandertreffen aber alles andere als komisch war. Sie seien authentisch und freundlich zueinander gewesen und unterhielten sich wohl kurz: "Camila und Shawn sind seit ihrer Trennung herzlich zueinander geblieben und haben bei verschiedenen Gelegenheiten miteinander gesprochen und sich getroffen." Das Verhalten der beiden sieht der Insider als angemessen für die Situation an: "Sie sind beide erwachsen, und nicht anzuerkennen, dass die andere Person da war, wäre unangenehm gewesen – nicht andersherum."

Der Vorsatz der beiden, als Freunde auseinanderzugehen, scheint sich damit bewahrheitet zu haben. Die Sänger beendeten ihre Beziehung im Guten und beschlossen, danach friedlich miteinander umzugehen, was auch der Insider bestätigte: "Die Beziehung wurde langweilig und fad, sodass sie beschlossen haben, dass es besser ist, Freunde zu sein."

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello im April 2021

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, Sänger

