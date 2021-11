Denny Heidrich (34) will sich wieder verlieben! Bei Coras House of Love konnte sich der Muskelmann in Cora Schumachers (44) Herz schleichen. Doch die Liebe zerbrach nur kurz nach der Kuppelshow. Die Zeit nach der Trennung war hart für ihn, doch er lernte auch aus dieser Erfahrung. Jetzt sucht der Boxer bei Adam sucht Eva erneut nach der richtigen Frau. Gegenüber Promiflash verriet er nun: Denny ist mehr als bereit für eine Beziehung!

Im Gespräch mit Promiflash erinnerte er sich an seine Zeit mit Cora zurück und betonte: In ihm steckt viel mehr, als die Leute denken! "Und das ist nicht nur ein guter Körper und was in der Hose sitzt, sondern Aufmerksamkeit, Herzlichkeit, Ehrlichkeit, Geborgenheit und Empathie", erklärte der Muskelmann weiter. Denny könne einer Frau all das bieten: "Dass ich einen großen Platz in meinem Herzen freihabe, kam auch in dem Format zum Vorschein."

Seine Qualitäten habe er auch jetzt in der Nackt-Datingshow gezeigt. "Das Ganze habe ich natürlich auch bei 'Adam sucht Eva' umgesetzt. Letzten Endes gibt es keine Garantie dafür, ob man eine Liebespleite erleidet", verriet Denny im weiteren Interview mit Promiflash. Es bleibt also spannend, ob der 34-Jährige in dem Format seine Herzdame findet oder nicht.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

Joyn/Stephan Pick Cora Schumacher mit den Finalisten von "Coras House of Love"

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, Reality-TV-Bekanntheit

RTLZWEI Denny Heidrich bei "Adam sucht Eva" 2021

