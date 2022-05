Gibt es etwa einen neuen Mann an Luna Schweigers (25) Seite? Die Tochter von Dana (54) hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit fern. Sie postet zwar regelmäßig Fotos von ihren Reitturnieren oder spricht über ihre Pläne nach dem Studium, doch über ihr Liebesleben gibt die Schauspielerin nur äußerst selten etwas preis. Zuletzt schien sie Single zu sein, doch hat sich das jetzt etwa geändert? Laut Prinz Frédéric von Anhalt (78) soll Luna seinen Adoptivsohn Kevin daten...

Vor wenigen Tagen besuchte die 25-Jährige eine Party eines Autoherstellers in Berlin. Dabei wurde sie von dem Adoptivsohn des ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidaten begleitet. Tatsächlich soll Frédéric derjenige gewesen sein, der die beiden einander vorgestellt hat. "Es war vor ein paar Wochen im Hotel Bayerischer Hof in München, da stürmte Luna auf mich zu mit ihren Freundinnen: 'Du bist doch der Mann von Zsa Tsa Gabor (✝99)'", plauderte der Wahlamerikaner im Bild-Interview aus und fügte hinzu: "Luna hat sich mit Kevin besonders gut verstanden. In den letzten Wochen sind sie sich wohl nähergekommen."

Doch ob zwischen Luna und Kevin tatsächlich etwas Ernsthaftes läuft? Prinz Frédéric würde sich offenbar sehr darüber freuen, wenn sein Adoptivsohn und die Berlinerin ein Paar werden. Seinen Segen würde er den beiden jedenfalls sofort geben. "Dass ich dann mit Til Schweiger (58) verwandt bin, ist mir recht", witzelte der 78-Jährige im Interview.

Anzeige

Getty Images Prinz Frédéric von Anhalt in Los Angeles

Anzeige

Instagram / kevinxprince Kevin Feucht, Prinz Frédéric von Anhalts Adoptivsohn

Anzeige

Getty Images Til und Luna Schweiger im Oktober 2020 in Zürich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de