Félix Corcuera Clermont hat genug gesehen! Die große Leidenschaft des 55-Jährigen ist der Kaffeeanbau. Dem widmet der Hobby-Fotograf sich in Peru. In seinem Liebesleben ging es aber in den vergangenen Jahren weniger leidenschaftlich zu: Seit zehn Jahren hatte der Betreiber eines kleinen Hotels keine Partnerin mehr. Darum sucht er nun bei Bauer sucht Frau International nach seiner Mrs. Right – Hofdame Monika ist das aber schon mal nicht!

Die Bayerin und ihre Nebenbuhlerin Simone aus Sachsen reisten extra nach Peru an, um den passionierten Orchideenzüchter kennenzulernen. Monika schlief aber von Beginn an im Hotel und nicht auf Félix' Hof. Das erweckte in ihm den Eindruck, sie habe kein Interesse an ihm. "Ich denke, du stehst mehr auf Bequemlichkeit. Mein Gelände hier, mein Zuhause, es wird schwer für dich, hier zu wohnen. Du hast immer auf ein Hotel bestanden – Bequemlichkeit. [...] Aber es ist irgendwas schief gelaufen zwischen uns, weil wir uns nicht kennengelernt haben, weil wir nicht die Möglichkeit hatten, weil du immer im Hotel warst", rechnete er ab und schickte Monika nach Hause.

Die fasste die Entscheidung allerdings gar nicht gut auf und reagierte stinksauer. "Es gibt nichts mehr zu sagen. Er hat mich eiskalt weggeschmissen. Ohne Chance, dass ich zeige, dass ich Interesse habe", wetterte die 48-Jährige.

