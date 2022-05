Joachim Llambi (57) steht zu seiner harmoniebedürftigen Seite! Bei Let's Dance ist der Juror für seine harte Kritik und direkte Wortwahl bekannt. Nun war der Wertungsrichter allerdings auch zum Halbfinale und Finale in der DSDS-Jury zu Gast. Dort schlug er jedoch weitaus nettere Töne an. Die Fans irritierte die "weichgespülte" Version des gebürtigen Duisburgers. Gegenüber Promiflash äußerte sich Llambi nun zu seinem netten Verhalten.

Im Gespräch mit Promiflash rechtfertigte der 57-Jährige seine wohlwollende Beurteilung bei DSDS. "Ich bin ja jetzt zum Schluss gekommen, da muss es auch harmonisch und schön sein", erklärte er. Immerhin seien die letzten sechs Teilnehmer sehr gut gewesen – und auch die Zuschauer hätten ein Verlangen nach friedlicher Stimmung: "Ich glaube, der Großteil wünscht sich auch, dass es mal harmonisch ist, besonders bei allem, was gerade so in der Welt passiert."

Hat Llambi damit Blut geleckt und wird auch in der nächsten DSDS-Staffel mit von der Partie sein? "Da kann ich gar nichts zu sagen", stellte der einstige Turniertänzer klar. Zunächst sei er nur froh, bei zwei Shows dabei gewesen zu sein: "Das habe ich mit sehr viel und im Nachhinein sogar noch größerer Freude gemacht."

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury in den Liveshows 2022

Anzeige

ActionPress Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de