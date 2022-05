Diese Doku wird ein Must-see! Boris Beckers (54) Leben war bis jetzt durchaus aufregend: Von seiner herausragenden Karriere als Tennisspieler und seinem Privatleben mit diversen Frauengeschichten gab es immer etwas zu berichten. Mit seiner Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis wegen Insolvenzdelikten ist er auch aktuell wieder groß in den Medien – und hat in einem Film anscheinend über all das ausgepackt. Vor dem Antritt seiner Haftstrafe ließ sich Boris drei Jahre lang für eine Doku filmen!

In dem Streifen von den oscarprämierten Filmemachern Alex Gibney und John Battsek soll sogar zu sehen sein, wie Boris seine Tasche für das britische Gefängnis packt. Wie The Sun berichtete, habe er in intimen Interviews über seine privaten Beziehungen und seine ausufernden finanziellen Verpflichtungen ausgepackt. Auch andere Tennisstars sollen zu Wort kommen. "Boris war unglaublich mutig, uns alles zu offenbaren. Alex und ich teilen eine große Verantwortung, indem wir diesen Film machen", erklärte der Regisseur John.

Um die Veröffentlichung an der noch namenlosen Doku sei jetzt sogar schon ein Streit entbrannt. "Es gibt ein großes Interesse von Streaming-Diensten, die sich die Rechte sichern wollen. Das wird ein Muss im Fernsehen!", kündigte ein Insider an. Wann und wo genau die Doku zu sehen sein wird, ist also noch nicht bekannt.

MEGA Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker in London, April 2022

Getty Images Boris Becker im Juli 1985 in Wimbledon

Getty Images Boris Becker im April 2022

