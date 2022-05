Queen Elizabeth II. (96) will keine Hilfe in Anspruch nehmen! Am Montagabend wurde bekannt gegeben, dass die Monarchin aufgrund von Mobilitätsproblemen erstmals seit 59 Jahren nicht an der Eröffnung des britischen Parlaments teilnehmen wird. Stattdessen wird Prinz Charles (73) seine Mutter vertreten. Um die Königin auf öffentlichen Veranstaltungen zu entlasten, besteht die Möglichkeit, zukünftig einen Rollstuhl zu benutzen. Darauf hat die Queen aber offenbar gar keine Lust!

"Ich weiß, dass mehrfach mit ihr darüber gesprochen wurde, einen Rollstuhl zu benutzen. Das kommt für sie nicht infrage", verriet ein Palast-Insider gegenüber Bild. Die Sorge der Queen: Sie möchte nicht in einem Rollstuhl gesehen werden! Auch ihr verstorbener Gatte Prinz Philip (✝99) habe bewusst auf das Gefährt verzichten wollen. Die 96-Jährige würde öffentliche Events sogar lieber meiden, anstatt sich gebrechlich vor ihrem Volk zu zeigen, meinte der Insider.

Es nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass die britische Königin Veranstaltungen fernbleiben wird. Um sich gesundheitlich zu schonen, verkündete der Buckingham Palast laut Daily Mail Anfang Mai, dass Queen Elizabeth II. in diesem Jahr nicht an den traditionellen Gartenpartys teilnehmen wird. Grund dafür seien Probleme mit ihren Beinen und Füßen.

Getty Images Prinz Charles und Queen Elizabeth in Balmoral, Oktober 2021

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

Getty Images Queen Elizabeth II. im April 2022 auf Schloss Windsor

