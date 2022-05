Das Projekt NetzBeweis kam bei Die Höhle der Löwen besonders gut an! Am Montagabend stellten die Rechtsanwälte Katharina Bisset und Michael Lanzinger sowie die Techniker Philipp Omenitsch und Thomas Schreiber ihre Software vor, die Betroffenen von Cybermobbing dabei helfen soll, rechtliche Schritte einzuleiten. Die Investoren waren begeistert – und entschieden sich schon vor dem offiziellen Deal dazu, dem Team zu helfen. Nach der Show betonten Carsten Maschmeyer (63) und Nils Glagau (46) bereits, wie viel ihnen an der Geschäftsidee liegt. Im Promiflash-Interview schwärmten die Gründer jetzt von der Zusammenarbeit mit den Investoren!

"Der Support von Carsten, Nils und ihrem Team ist wirklich großartig – von Schulungen und Workshops zu Themen, in denen wir als Juristinnen und Techniker noch wenig Ahnung haben, zu Brainstorming ist alles dabei", gab das Team im Gespräch mit Promiflash preis. Tatsächlich haben sich die vier schon vor ihrem Auftritt gewünscht, dass der 63-Jährige ihre Idee gut findet – immerhin habe er selbst einen Tech-Background. Vor allem in den Bereichen Marketing und Vertrieb haben die Investoren den Gründern nach dem Deal sehr geholfen – und sie freuen sich auch schon sehr darauf, auch in Zukunft weiterhin eng mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Tatsächlich mussten die Österreicher selbst schon ihre persönlichen Erfahrungen mit Cybermobbing machen – vor allem Katharina. "Sie war selbst als Teenager – in Zeiten, wo es Gott sei Dank noch keine großen sozialen Medien gab – Hass im Netz ausgesetzt und weiß, wie es ist, sich hilflos ausgesetzt zu fühlen." Deshalb sei es für das Start-up auch umso wichtiger, sich für das Thema einzusetzen.

RTL / Bernd-Michael Maurer Casten Maschmeyer, "Die Höhle der Löwen"-Investor

RTL / Bernd-Michael Maurer Die NetzBeweis-Gründer Michael Lanzinger, Katharina Bisset, Philipp Omenitsch und Thomas Schreiber

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, "Die Höhle der Löwen"-Investor

