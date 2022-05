Die Spannung auf den neuen Avatar-Film steigt ins Unermessliche! 2009 flimmerte der erste Teil der Science-Fiction-Produktion über die Kinoleinwände und galt seinerzeit als erfolgreichster Film weltweit. Schon seit mehreren Jahren ist bekannt, dass "Aufbruch nach Pandora" eine Fortsetzung bekommen würde – doch die aufwendigen Dreharbeiten zogen sich in die Länge. Ende des Jahres ist es aber endlich so weit: Jetzt konnten sich die "Avatar"-Fans auch über einen ersten Trailer freuen.

Kinobesucher konnten schon in der vergangenen Woche einen Blick auf den Teaser werfen – jetzt ist der Trailer endlich für die Öffentlichkeit abrufbar. Und dabei kommen alte Erinnerungen hoch: Offenbar steht "Avatar: The Way of Water" seinem Vorgänger in nichts nach. Die Szenerie bietet ein visuelles Spektakel aus strahlenden Farben und glitzernden Naturwundern. Die Zuschauer können dank des kurzen Clips auch erste Einblicke in die Handlung gewinnen: Jake (Sam Worthington, 45) und seine Neytiri (Zoe Saldana, 43) sind inzwischen Eltern – doch einem trauten Familienleben stehen einige Probleme im Weg, die es aus der Welt zu schaffen gibt. Was und wer genau wohl die Welt des Na'vi-Pärchens bedroht?

Die Fans sind jedenfalls schon jetzt total begeistert und können es kaum erwarten, den ganzen Film zu Gesicht zu bekommen. "Sieht gut aus – ich kann es kaum erwarten", schrieb ein User beispielsweise auf Instagram. "Es fühlt sich an, als würde man nach Hause kommen und alte Freunde treffen", schwelgte ein anderer beim Anschauen des Trailers in Erinnerungen.

ActionPress Sam Worthington und Zoe Saldana im Film "Avatar"

SIPA PRESS / ActionPress Szene aus "Avatar: Aufbruch nach Pandora"

ActionPress Eine Szene aus "Avatar"

