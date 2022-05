Bei Félix Corcuera Clermont sprühen die Funken! In der Show Bauer sucht Frau International lernte er auf seinem Hof in Peru bereits zwei Damen kennen, doch er entschied sich gegen seine Liebesanwärterin Monika. Nun lernte er Hofdame Simone Kieb besser kennen – und kam ihr auch langsam näher! Bei einem romantischen Date war es dann so weit: Félix und Simone küssten sich!

Um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen, überlegte sich der 55-Jährige etwas Besonderes: Er lud sie zu seinem noch im Bau befindlichen neuen Haus auf ein Picknick ein! Bei Rotwein und Kerzenschein unterhielten sich die beiden und Simone legte ihm Tarot-Karten. Danach kamen sie sich näher: Félix und seine Auserwählte tauschten den ersten Kuss aus! "Simones Lippen haben sich sehr zart angefühlt", schwärmte der Kaffeeanbauer daraufhin.

Auch die Sächsin schien sich sichtlich wohlzufühlen und genoss die Zweisamkeit. Im Einzelinterview äußerte sie jedoch ein paar Bedenken bezüglich der Zärtlichkeiten. "Es war schön, aber ich glaube, er kann sich noch nicht so richtig öffnen, was die Geschichte angeht", gab sie zu.

