Jesse Williams (40) fordert, dass seine Ex-Frau Aryn Drake-Lee wieder arbeiten geht! Der Grey's Anatomy-Darsteller gab 2021 sein Aus in der Serie bekannt und kündigte an, sich nun auf andere Projekte zu konzentrieren, die allerdings auch einen deutlich geringeren Verdienst generieren. Durch den Austritt als Dr. Avery und die finanzielle Veränderung konnte er deswegen vor Gericht eine Senkung der Abgaben an die Mutter seiner Kinder erzielen. Nun möchte Jesse mithilfe seines Anwalts vor Gericht erzielen, dass seine Ex-Frau selbst wieder berufstätig wird und eigene Einkünfte vorweisen kann.

Ein Gutachter soll nun die akademischen Hintergründe von Jesses Ex-Frau untersuchen und prüfen, ob sie in der Lage ist, eigenes Geld zu verdienen. Das könnte dazu führen, dass sich die monatlichen Unterhaltszahlungen für die Kinder noch weiter mindern. Wie Radar berichtet, sei der Schauspieler empört über die Situation, da die Mutter seiner Kinder offenbar alle Möglichkeiten hätte, selbst wieder zu arbeiten: "Aryn hat offensichtlich Tausende von Dollar für gescheiterte [...] Unternehmen ausgegeben, während sie es versäumt hat, sich um eine Erwerbstätigkeit zu bemühen, obwohl sie einen Abschluss der Ivy League hat, drei Sprachen spricht und über eine Fülle an Erfahrungen im Immobiliengeschäft verfügt", plaudert Jesse aus.

Vor seinem "Grey's Anatomy"-Austritt, hatte Jesse noch eine beachtliche Summe von rund 5,7 Millionen Euro Einkommen im Jahr zu verzeichnen. Somit war er in der Lage, seiner Ex ein monatliches Unterhaltsgeld von knapp 36.000 Euro zu bezahlen. Nach seinem Ausstieg ergatterte der Schauspieler eine Broadway-Rolle, die ihm allerdings weitaus weniger Geld einbringt, als zuvor. Daher wurde die Unterhaltsverpflichtung vor Gericht auf umgerechnet 5.500 Euro angepasst.

Getty Images Aryn Drake-Lee und Jesse Williams bei einer Party in West-Hollywood

Instagram / aryndrakelee Jesse Williams' Ex-Frau Aryn Drake-Lee, Instagram 2022

ABC/Mike Rosenthal Jesse Williams als Dr. Jackson Avery aus "Grey's Anatomy"

