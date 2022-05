Nun bricht Jenny Elvers (50) ihr Schweigen! Vor einigen Wochen wurden diese Hammer-News bekannt: Jenny und Marc Terenzi (43) sind ein Paar! Ihre Romanze begann bei den Dreharbeiten zu Club der guten Laune. Im gemeinsamen Liebesinterview schwärmten sie auch schon total voneinander. Doch nun kursierten Gerüchte, dass es bei ihnen kriseln soll. Der Sänger war nicht beim 50. Geburtstag der TV-Bekanntheit dabei. Jetzt bezieht Jenny Stellung zu den Spekulationen!

Im Vipstagram-Talk von RTL meldete sie sich zu Wort und gab sich selbst einen Ratschlag, wenn es um Gerüchte geht: "Guck dir nicht alle Schlagzeilen an, das gibt nur Falten, davon habe ich so schon genug – also Schlagzeilen und Falten", scherzte Jenny. Das klingt aber weder nach einer Bestätigung noch nach einer Dementierung der Liebeskrise.

Marc trotzte den Schlagzeilen bereits mit einem Posting. Obwohl er nicht an Jennys Ehrentag dabei war, teilte er ein niedliches Turtelbild der beiden und widmete ihr rührende Worte: "An die wundervollste Frau: Alles Gute zum 50. Geburtstag. Du bist einmalig, du bringst mich zum Lachen und das ist alles, was man braucht."

Anzeige

Instagram / paul_elvers Marc Terenzi und Jenny Elvers im März 2022

Anzeige

Getty Images Jenny Elvers im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de