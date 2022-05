Hat Scott Disick (38) etwa wieder eine Neue? Der Realitystar machte in den vergangenen Monaten mit seinem scheinbar turbulenten Liebesleben auf sich aufmerksam. Erst wurde er mit Brooklyn Beckhams (23) Ex Hana Cross gesehen, dann zeigte er sich bei einem Date mit der Influencerin Holly Scarfone. Zuletzt wurde ihm außerdem eine Liaison mit dem Model Rebecca Donaldson nachgesagt – Scott nahm sie sogar mit zu einer Premiere. Doch ist auch sie mittlerweile nicht mehr an seiner Seite? Nun war er zumindest mit einer ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin unterwegs!

Corinne Olympios (29) buhlte 2017 um das Herz des US-amerikanischen Rosenkavaliers Nick Viall (41). US Weekly berichtet nun, dass sie und Scott zusammen in einem Steakhaus in Miami gesehen wurden. Der Ex von Kourtney Kardashian (43) sei wegen des Formel-1-Rennens in der Stadt gewesen, in der Corinne lebt. In dem Restaurant waren an dem Abend angeblich noch weitere Promis – Scott und Corinne haben die Location jedoch zusammen im gleichen Auto verlassen.

Dennoch bahnt sich bei den beiden wohl keine neue Romanze an. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin: "Zwischen Corinne und Scott läuft nichts Ernstes. Sie haben die Nacht in einer Gruppe verbracht." Demnach seien die Blondine und der dreifache Vater nur Bekannte, die gemeinsame Freunde haben.

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Rebecca Donaldson bei der Premiere von "The Kardashians"

Anzeige

Instagram / colympios Corinne Olympios, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Getty Images Reality-TV-Bekanntheit Scott Disick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de