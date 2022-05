Sophia Thiel (27) gibt ein Gesundheits-Update. Die Fitness-Influencerin musste vor rund einem Monat einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre Freundin Verena starb an den Folgen einer Krebserkrankung. Für die Blondine brach darum eine Welt zusammen. Der Verlust wühlte die YouTuberin extrem auf und triggerte ihre Essstörung. Nun meldete sich Sophia bei ihrer Community zurück und gab preis, wie es ihr momentan geht.

"Weil mich so diese krassen Emotionen übermannt haben, von Fassungslosigkeit, Trauer, Wut, dachte ich, ich muss jetzt irgendwie essen. Als ob ich so viele Gefühle und Emotionen hätte, dass, wenn ich es nicht mache, dann würde es mich zerreißen", erklärte Sophia in ihrem YouTube-Video. Dadurch wurde dann auch ihr Sportverhalten beeinflusst. Daraufhin hätten sich destruktive und negative Gedanken gesammelt, bis das Fass übergelaufen sei.

Sophia versucht aber, der Situation etwas Positives abzugewinnen. "Es hat sich nicht so angefühlt wie ein Rückfall, es war eher eine mentale Herausforderung für mich, eine sehr starke, wo ich gelernt habe, dass ich in solchen Momenten sehr auf mich aufpassen muss", meinte die 27-Jährige.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im Mai 2022

Instagram / sophia.thiel Verena und Sophia

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, YouTuberin

