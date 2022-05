Sie verbringen eine tolle Zeit zusammen! Im Juli 2020 wurde Lena Gercke (34) zum ersten Mal Mutter: Zusammen mit ihrem Freund Dustin Schöne (36) durfte die Germany's next Topmodel-Gewinnerin der ersten Staffel ihre Tochter Zoe auf der Welt begrüßen. Obwohl sie im Netz

oft Einblicke in ihren Alltag gibt, sind Bilder mit ihrer Tochter eher eine Seltenheit. Jetzt teilte Lena mal wieder ein süßes Bild mit ihrer Kleinen.

Auf dem neusten Instagram-Post trägt das Model Zoe auf dem Arm und blickt mit ihr auf einen See im Sonnenlicht. Der Lockenkopf klammert sich dabei an Lenas Haaren fest. Das Mama-Tochter-Gespann wurde von hinten fotografiert, damit das Gesicht der Kleinen wie immer verdeckt bleibt. Die 34-Jährige trägt auf dem Foto des Familienausflugs ein lässiges T-Shirt und eine Cap. Das Foto untertitelte sie schlicht mit einem weißen Herz.

Obwohl Lena die Privatsphäre ihrer Tochter sehr wichtig ist, erfahren ihre Fans aber dennoch ab und zu etwas über Zoe. So zeigte Lena zuletzt zum Beispiel in ihrer Story, wie das Mädchen auf dem Spielplatz in einem wippenden Auto spielt. "Sie ist total vernarrt in Autos", verriet sie unter dem niedlichen Schnappschuss.

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Mai 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe im April 2022

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke

