Pete Doherty (43) führte in seinen Zwanzigern ein wildes Party-Leben. Inzwischen scheint sich der Sänger jedoch wieder gefangen zu haben und in seinem Leben ist Ruhe eingekehrt: Er teilte erst vergangenes Jahr mit, dass er seine Freundin Katia de Vidas geheiratet hat. Und auch äußerlich macht er eine Top-Figur. Doch ein Überbleibsel aus seiner wilden Jugend ist geblieben: Pete fehlen die Ohrläppchen.

Wie The Sun berichtete, wurden dem Ex von Supermodel Kate Moss (48) beide Ohrläppchen abgebissen. "Mir fehlen überall Stücke. Ich habe mich auf die Paparazzi gestürzt – der Typ hat mich am Hals gepackt und einen Teil meines Ohrläppchens abgebissen", verriet der Babyshambles-Star. Und als ob das noch nicht genug wäre, wurde Pete ein zweites Mal Opfer einer Bissattacke. "Jemand anderes hat mir in einem Pub in Stoke einen Teil meines anderen Ohrläppchens abgebissen. Ich glaube, er wollte nur ein Souvenir", plauderte er weiter aus.

Das scheint Pete in seinem neuen Zuhause jedoch nicht sonderlich zu stören: Er hat seine Heimat England gegen die Normandie eingetauscht und führt mit seiner Frau ein glückliches Leben. Nur eine Sache fehlt dem Sänger hier: das Fast Food. "Ich würde einen Big Mac essen, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Der nächstgelegene McDonald's ist 40 Minuten entfernt", erklärte er lachend.

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Pete Doherty, Juli 2021

ActionPress Pete Doherty, Musiker

Avalon Sänger Pete Doherty, Dezember 2021

