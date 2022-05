Fiona Erdmann (33) wird von einem schlechten Gewissen geplagt. Vor wenigen Tagen gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt, dass ihr zweites Kind das Licht der Welt erblickt hat. Doch obwohl die Influencerin die Zeit mit ihrer kleinen Tochter in vollen Zügen genießt, gibt es dennoch etwas, das sie betrübt. Wie Fiona nun verriet, könne sie ihrem Sohn Leo derzeit nicht die Zuneigung schenken, die er benötigt.

"Mir fällt es gerade echt sehr schwer, Leo genug Liebe zu geben", erzählte die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story. Sie kümmere sich die ganze Zeit um ihre kleine Tochter und dürfe zudem aufgrund des Kaiserschnitts ihren Erstgeborenen nicht hochheben. "Aber erzähl mal so einem kleinen Kind 'Deine Schwester ist leichter und die kann ich auf dem Arm haben, aber dich nicht, weil ich eine Kaiserschnittnarbe habe und das nicht erlaubt ist'", äußerte Fiona. Doch auch wenn Leo das noch nicht verstehen könne, versuche sie es ihm zu erklären.

Neidisch auf sein neues Geschwisterchen scheint ihr Sprössling bisher jedoch nicht zu sein. "Es ist einfach so schön zu sehen, wie Leo sich über seine kleine Schwester freut. Er liebt die schon so sehr. Das ist so krass, wie er sie die ganze Zeit einfach immer auf den Arm nehmen möchte. [...] Dann will er sie küssen und das ist einfach so Zucker", freute sich die Zweifachmama.

Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Fiona Erdmann mit Söhnchen Leo

Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan im Februar 2022

